Нужно поменять в .fla картинку и чуть передвинуть флэш-объект.

$6
Разработка игрЗавершен1 заявка202 просмотра
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В прикр. файле:

- .fla с флэш-объектом. 

- 2 картинки (сама картинка и картинка-указатель нужного места, куда нужно вставить флэш-объект).

В .fla нужно:

1. а) Выбросить старую картинку с текстом домена.

    б) Вставить нужную, с деревянной вывеской (уменьшите до нужного размера).  

2. На этой картинке в нужном месте расположить флэш-объект (крокодила).  Просто чуть передвинуть.

Место расположения и размер объекта показаны на картинке-схеме.

При необходимости – разовая правка(если объект нужно будет чуть передвинуть или изменить размер).

7 лет назад
NecroT
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
sbnur
70 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$6
1 день
Выполнение мгновенное, идеальное (правок не потребовалось). Рекомендую.
отлично
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