Обтравка фото

$10
Обработка фотографийЗакрыт6 заявок386 просмотров
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Все фотографии в гугл диске https://drive.google.com/drive/folders/1Zt6_qdY6NrkNDGy4nYlALLgSATGxzx5e?usp=sharing

305 фотографий, 61 пар обуви

61 папка с готовыми фотографиями

Профиль Обувь.PSD, включить направляющие, по их краям фотографию растягивать, сохраняя пропорции

Нумерацию не сбивать, то есть 5 фоток на 1 папку, как идет порядок с 0001 фото и т.д.

Делаем обтравку, сохраняя тень, можно пером выделить и сделать замену цвета, таким образом тень сохранится

2 р. - 1 фотография

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6 лет назад
Solvo47
Олег 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад