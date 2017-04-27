Solvo47

Олег Solvo47

 
29 летРоссия/Абакан
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Обработка фотографий максимально быстро.

Создание баннеров и логотипов.

Работа с 1С.

PHP, HTML, CSS

Отличное знание Битрикса.

Введение сайтов и групп в соц. сетях.

PHPHTMLCSSБитрикс
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Исправить нестандартный обмен 1С с Битрикс

    $25

    Добрый день! 1.Необходимо исправить структуру каталога при выгрузке из 1С в Битрикс.  Сейчас идет привязка к реквизиту Пола(Мужское, Женское, Детское) Вида Номенклатуры. Сделать чтобы Виды номенклатуры не зависели при выгрузке от этих реквизитов. На скриншоте номер 1 ...

    Битрикс
    1С-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Обтравка фото

    $10

    Все фотографии в гугл диске https://drive.google.com/drive/folders/1Zt6_qdY6NrkNDGy4nYlALLgSATGxzx5e?usp=sharing 305 фотографий, 61 пар обуви 61 папка с готовыми фотографиями Профиль Обувь.PSD, включить направляющие, по их краям фотографию растягивать, сохраняя пропорции Нумерацию не сбивать, то есть 5 фоток на 1 папку, как идет ...

    Обработка фотографий6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сео текста для групп товаров

    Нужно написать приблизительно 69 текстов по 1500 знаков сео текста , описания групп товаров женской одежды: [list=1][*]Верхняя одежда [*]Ветровки [*]Куртки, Парки [*]Полупальто [*]Пуховики [*]Жилеты [*]Спортинвентарь [*]Горнолыжная одежда [*]Брюки г/л [*]Горнолыжные костюмы [*]Куртка г/л [*]П/комбинезон г/л [*]Горнолыжные акссесуары [*]Одежда для занятий спортом [*]Брюки,трико [*]Толстовки [*]Футболки,майки,топы [*]Шорты, бриджи, капри [*]Спортивные костюмы [*]Обувь [*]Домашняя обувь [*]Босоножки [*]Ботфорты, сапоги, полусапожки [*]Ботильоны [*]Резиновая обувь [*]Эспадрильи [*]Тапочки для ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Рассчитать экономическую эффективность проекта.

    Мне для диплома нужно просчитать экономическую эффективность проекта у меня есть вот такие данные:  1. Предложенный проект имеет капитальные вложения в размере 29 990 рублей. Ожидаемая выручка от продажи автомобилей составляет 2 819 990 рублей, за ...

    Контрольные, Задачи и Тестынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад