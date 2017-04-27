Добрый день! 1.Необходимо исправить структуру каталога при выгрузке из 1С в Битрикс. Сейчас идет привязка к реквизиту Пола(Мужское, Женское, Детское) Вида Номенклатуры. Сделать чтобы Виды номенклатуры не зависели при выгрузке от этих реквизитов. На скриншоте номер 1 ...