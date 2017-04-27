Добрый день! 1.Необходимо исправить структуру каталога при выгрузке из 1С в Битрикс. Сейчас идет привязка к реквизиту Пола(Мужское, Женское, Детское) Вида Номенклатуры. Сделать чтобы Виды номенклатуры не зависели при выгрузке от этих реквизитов. На скриншоте номер 1 ...
- $251С-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $10
Все фотографии в гугл диске https://drive.google.com/drive/folders/1Zt6_qdY6NrkNDGy4nYlALLgSATGxzx5e?usp=sharing 305 фотографий, 61 пар обуви 61 папка с готовыми фотографиями Профиль Обувь.PSD, включить направляющие, по их краям фотографию растягивать, сохраняя пропорции Нумерацию не сбивать, то есть 5 фоток на 1 папку, как идет ...Обработка фотографий6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно написать приблизительно 69 текстов по 1500 знаков сео текста , описания групп товаров женской одежды: [list=1][*]Верхняя одежда [*]Ветровки [*]Куртки, Парки [*]Полупальто [*]Пуховики [*]Жилеты [*]Спортинвентарь [*]Горнолыжная одежда [*]Брюки г/л [*]Горнолыжные костюмы [*]Куртка г/л [*]П/комбинезон г/л [*]Горнолыжные акссесуары [*]Одежда для занятий спортом [*]Брюки,трико [*]Толстовки [*]Футболки,майки,топы [*]Шорты, бриджи, капри [*]Спортивные костюмы [*]Обувь [*]Домашняя обувь [*]Босоножки [*]Ботфорты, сапоги, полусапожки [*]Ботильоны [*]Резиновая обувь [*]Эспадрильи [*]Тапочки для ...Копирайтинг25 заявокЗакрыт7 лет назад
Мне для диплома нужно просчитать экономическую эффективность проекта у меня есть вот такие данные: 1. Предложенный проект имеет капитальные вложения в размере 29 990 рублей. Ожидаемая выручка от продажи автомобилей составляет 2 819 990 рублей, за ...Контрольные, Задачи и Тестынет заявокЗакрыт7 лет назад