Обработать фото ног с обувью

Вырезать фон на двух фото
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно обработать фотографии обуви на ногах.
Убрать фон, вставить вырезанное фото в шаблон.Предоставлю шаблон в формате psd.
Каждая модель обуви в 2 ракурсах. Фон почти белый, поэтому вырезать будет очень легко.
В черных моделям обуви, убрать блики голубого, синего, фиолетого цвета. Это отражение от стен))) Даже можно делать обувь черно белой, если в ней нет других цветных элементов. Важно сохранить тень под подошвой. (Вырезать можно для удобства плагином Topaz Remask)
К каждой обуви (но не к ногам) перед вставкой в шаблон psd, нужно применить фильтры в фотошопе.
1. Контурная резкость с параметрами: Эффект 50 %, Радиус 1 пикс.
2. Умная резкость с параметрами: : Эффект 75 %, Радиус 1 пикс, Уменьшить шум 10%,
К ногам применить фильтр Imagenomic Portraiture, чтобы ноги выглядели более гладко.
Пример обработанного фото 1 - Ракурс спереди: https://cloud.mail.ru/public/AbRo/XzuegHfv2
Пример обработанного фото 2 - Ракурс сзади: https://cloud.mail.ru/public/325D/M5u4ecqF6
Ссылка на шаблон в PSD: https://cloud.mail.ru/public/DV4u/sg9HzZ5Vw
Предоставляю Вам 2 тестовых фото, чтобы убедиться в компетентности и качестве вашей работы.
Тестовое фото 1 - Ракурс спереди: https://cloud.mail.ru/public/8egX/TY9s4CEyx
Тестовое фото 2 - Ракурс сзади: https://cloud.mail.ru/public/HFQq/JPNcRoJor
Присылайте сразу пример, обработанных вами фото.
Фотографий 300 (шт). Если сработаемся, готов на постоянной основе сотрудничать, фотографий будет много - еженедельно.
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