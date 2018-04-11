Обработать фото ног с обувью

Нужно обработать фотографии обуви на ногах.

Убрать фон, вставить вырезанное фото в шаблон.Предоставлю шаблон в формате psd.

Каждая модель обуви в 2 ракурсах. Фон почти белый, поэтому вырезать будет очень легко.

В черных моделям обуви, убрать блики голубого, синего, фиолетого цвета. Это отражение от стен))) Даже можно делать обувь черно белой, если в ней нет других цветных элементов. Важно сохранить тень под подошвой. (Вырезать можно для удобства плагином Topaz Remask)

К каждой обуви (но не к ногам) перед вставкой в шаблон psd, нужно применить фильтры в фотошопе.

1. Контурная резкость с параметрами: Эффект 50 %, Радиус 1 пикс.

2. Умная резкость с параметрами: : Эффект 75 %, Радиус 1 пикс, Уменьшить шум 10%,

К ногам применить фильтр Imagenomic Portraiture, чтобы ноги выглядели более гладко.

Пример обработанного фото 1 - Ракурс спереди: https://cloud.mail.ru/public/AbRo/XzuegHfv2

Пример обработанного фото 2 - Ракурс сзади: https://cloud.mail.ru/public/325D/M5u4ecqF6

Ссылка на шаблон в PSD: https://cloud.mail.ru/public/DV4u/sg9HzZ5Vw

Предоставляю Вам 2 тестовых фото, чтобы убедиться в компетентности и качестве вашей работы.

Тестовое фото 1 - Ракурс спереди: https://cloud.mail.ru/public/8egX/TY9s4CEyx

Тестовое фото 2 - Ракурс сзади: https://cloud.mail.ru/public/HFQq/JPNcRoJor

Присылайте сразу пример, обработанных вами фото.

Фотографий 300 (шт). Если сработаемся, готов на постоянной основе сотрудничать, фотографий будет много - еженедельно.