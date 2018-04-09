Отредактировать PDF

Необходимо сделать слайд шоу для юбиляра. Пример желаемого результата будет предоставлен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Необходимо отредактировать/внести изменения в документы PDF. Документы направлю. Если есть возможность качественного редактирования, то буду рад созвониться в удобное для Вас время, чтобы обговорить заказ.
Буду рад получить от Вас ответ в ближайшее время.
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