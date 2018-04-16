Небольшая работа в графическом редакторе

Нужно вместо заборчика сделать кирпичную кладку, на нее поставить пластиковые окна (предпочтительно белые или если не найдете - коричневые) до крыши. Это не для официальных презентаций, поэтому главное сделать дешево и быстро (и чтобы не очень убого выглядело). Чем меньше назначите цену, тем лучше.