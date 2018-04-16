Небольшая работа в графическом редакторе

$15
Обработка фотографийЗавершен5 заявок295 просмотров
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Нужно вместо заборчика сделать кирпичную кладку, на нее поставить пластиковые окна (предпочтительно белые или если не найдете - коричневые) до крыши. Это не для официальных презентаций, поэтому главное сделать дешево и быстро (и чтобы не очень убого выглядело). Чем меньше назначите цену, тем лучше.

6 лет назад
timur743
Теймур 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
metzler2011
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$10
1 день
Отлично, очень быстро, рекомендую
Была поставлена чёткая задача. После выполнения задачи оплата произведена сразу. Рекомендую!
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