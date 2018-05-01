Обработка фотографий для слайдера на сайт

$3
Обработка фотографийЗавершен12 заявок338 просмотров
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Обработать фотографии на сайт, чтобы фото были более менее в одном стиле (8 фото). Прилагаю несколько фото

6 лет назад
knopka7500
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
cubeartalex
Александр 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
6 лет назад
$11
1 день
Очень хороший исполнитель. Сразу понял, что я хочу в обработке фотографий. Все сделано в сроки и качественно! Спасибо Вам большое)
Без проблем договорился о работе. Без проблемный клиент а это очень хорошо. В общем еще хочу у вас работать))