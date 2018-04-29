Сделать слои для Parallax эффекта при движении мышью по фото.

Образец - https://ikra-opt.ru/o-kompanii/ (Первое слайд)

Необходимо не просто вырезать слои, а сделать так, что бы при движении между слоями не было разрывов. Все тоже самое как на образце.

Слои из образца прилагаю вместе с редактируемм слайдом.

1.Небо заменить на более эффектное.

2.Вулкан заменить (вулканы на итурупе-яндекс картинки)

3.Море можно оставить. Ваша инициатива приветствуется

(все это работает через плагин, мне нужны только слои по отдельности в PSD)