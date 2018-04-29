Есть палитра цветов, необходимо все цвета отобразить в кодах RAL Оформить - слева оригинал - справа примкнут ваш подобранный цвет с обозначениями RAL Так мы проверим точность подбора. Дизайнеры знают как это делать в photoshop Указывайте ...
Сделать слои для Parallax эффекта при движении мышью по фото.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Образец - https://ikra-opt.ru/o-kompanii/ (Первое слайд)
Необходимо не просто вырезать слои, а сделать так, что бы при движении между слоями не было разрывов. Все тоже самое как на образце.
Слои из образца прилагаю вместе с редактируемм слайдом.
1.Небо заменить на более эффектное.
2.Вулкан заменить (вулканы на итурупе-яндекс картинки)
3.Море можно оставить. Ваша инициатива приветствуется
(все это работает через плагин, мне нужны только слои по отдельности в PSD)
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