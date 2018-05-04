Найти и закрыть или удалить все внешние ссылки с сайта.
- Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт6 лет назад
Сделать иконку в в черном стилеPNG, отрисовать дреды из стиля во влоденном файле. (Сделать иконку черно белую как на желтой картинке, снести верх головы зубчатый и сделать вместо него дреды как показана на фото. на ...Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимое условие. Сделайте примерную тестовую работу, покажите мне, если вы круты, работаем. P.S Работы полно, хотелось бы сотрудничать дальше по развитию проекта. Необходимо сделать логотип. Ниже привожу размеры логотипов которые сейчас размещены на ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать перевод темы Wordpress 1300 строк.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Приветствую! Необходимо качественно вырезать фон, придать цветовое улучшение. Всего 100 фотографий. Вышлю 1 фото для теста, если хорошо сделаете, работаю с вами. Ниже фото для тестаОбработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо найти файлы плагина и изменить текст на русском языке.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо внедрить корабль в данную стилистику фото с облаками и добавить море.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $30
Необходимо обработать и отрисовать фото главной страницы сайта https://ikra-opt.ru/ (на старнице размещен текст, обработка фото с учетом видимости текста на странице) 1. Заменить или отрисовать небо более выразительно. 2. Отрисовать параходы 3. Что ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо разработать красивый, бросающийся в глаза и минималистичный банер рыбной компании. Прикладываю вариант банера конкурентов. На банере должны присутствовать логотипы компании., прилагаю фото. Текст 1. как у конкурентов "Рыбная неделя ...Баннеры18 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо разработать дизайн главной страницы. Тематика компании. океаническое и прибрежное рыболовство;переработка, хранение и поставка красной икры и рыбной продукции;искусственное воспроизводство;научные исследования;мелиорация водоемов и охрана водных биоресурсов.www.kurilskiy-bereg.ru - это сайт, который нас ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
Образец - https://ikra-opt.ru/o-kompanii/ (Первое слайд) Необходимо не просто вырезать слои, а сделать так, что бы при движении между слоями не было разрывов. Все тоже самое как на образце. Слои из образца прилагаю вместе с ...Обработка фотографий7 заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Окончательный формат - MP4 1920-1080. Максимальное сжатие без потери качества. Эта работа будет размещена на главной странице веб-сайта. Вес видео не должен влиять на скорость загрузки сайта! 1. Поместите в фотошоп с фото 3-4 слоя. 2.Красиво ...3D-графика1 исполнительЗавершен7 лет назад