Kandrin

Артем Kandrin

 
36 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Иконка

    Сделать иконку в  в черном стилеPNG,  отрисовать дреды из стиля во влоденном файле. (Сделать иконку черно белую как на желтой картинке, снести верх головы зубчатый и сделать вместо него дреды как показана на фото.  на ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип

    Необходимое условие. Сделайте примерную тестовую работу, покажите мне, если вы круты, работаем. P.S Работы полно, хотелось бы сотрудничать дальше по развитию проекта. Необходимо сделать логотип. Ниже привожу размеры логотипов которые сейчас размещены на ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обработка фото

    Приветствую! Необходимо качественно вырезать фон, придать цветовое улучшение.  Всего 100 фотографий.  Вышлю 1 фото для теста, если хорошо сделаете, работаю с вами. Ниже фото для теста

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Обработка и отрисовка фото главной страницы сайта

    $30

    Необходимо обработать и отрисовать фото главной страницы сайта https://ikra-opt.ru/ (на старнице размещен текст, обработка фото с учетом видимости текста на странице) 1. Заменить или отрисовать небо более выразительно. 2. Отрисовать параходы 3. Что ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработать банер 224x70 см

    Необходимо разработать красивый, бросающийся в глаза и минималистичный  банер рыбной компании.  Прикладываю вариант банера конкурентов. На банере должны присутствовать логотипы компании., прилагаю фото. Текст 1. как у конкурентов "Рыбная неделя ...

    Баннеры18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка дизайна главной страницы сайта на Wordpress под тему DIVI

    Доброго времени суток! Необходимо разработать дизайн главной страницы. Тематика компании.  океаническое и прибрежное рыболовство;переработка, хранение и поставка красной икры и рыбной продукции;искусственное воспроизводство;научные исследования;мелиорация водоемов и охрана водных биоресурсов.www.kurilskiy-bereg.ru - это сайт, который нас ...

    WordPress
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать слои для Parallax эффекта при движении мышью по фото.

    Образец - https://ikra-opt.ru/o-kompanii/  (Первое слайд) Необходимо не просто вырезать слои, а сделать так, что бы при движении между слоями не было разрывов. Все тоже самое как на образце. Слои из образца прилагаю вместе с ...

    Обработка фотографий7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • After Effect 3D Фото

    $15

    Окончательный формат - MP4 1920-1080. Максимальное сжатие без потери качества. Эта работа будет размещена на главной странице веб-сайта. Вес видео не должен влиять на скорость загрузки сайта! 1. Поместите в фотошоп с фото 3-4 слоя. 2.Красиво ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

LEBOWSKY
Николай 
43 года
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Обработка фото
Артём отличный заказчик !!! ТЗ понятное, ВСЕГДА на связи (если нужно что-то уточнить, согласовать), оплата своевременная, без задержек и оговорок. С такими как Артём приятно работать.
Николай слелал все четко, быстро, в указанный срок. Доволен, рекомендую. Дешево, качественно, необычно! Рекjмендую на 200 %
Ответный отзыв
LedyAngel
Алла 
57 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
75 отзывов
$5
10 баллов
7 лет назад
Обработка фото
Артем отличный заказчик постоянно на связи,быстрая корректировка, моментальная оплата с хорошим двойным бонусом!Конечно рекомендую всем фрилансерам!
Все понравилось, Алла сделала двойную работу, рекомендую! Качественно, а главное быстро
Ответный отзыв
joker163
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Перевод элемента темы WordPress
WordPress
Артём - отличный заказчик! Оперативно объяснил более подробно ТЗ, моментально оплатил! Рекомендую!
Это мой первый случай, когда я доволен на 1000%, Илья очень быстро все выполнил, с чем я ковырялся месяц, оперативно связались, постоянно на связи! Я не просто рекомендую, я настаиваю на работу с этим специалистом.
Ответный отзыв
Troickii_Product
Артем 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$20
10 баллов
7 лет назад
After Effect 3D Фото
Было приятно работать с Артемом, четко поставленное ТЗ, оплата в сроки, рекомендую и буду продолжать сотрудничество!
Столкнулся с тем, что на всех биржах, недавно зарегистрированные фрилансеры делают очень все плохо. Таким образом слил не мало денег. С Артемом решил рискнуть еще раз, и это было в точку. Сделал все очень круто, выложился на 200%. К тому же с ним легко вести мне было диалог через голосовые сообщения в ват цапе, в отличии от этой утопительной переписки. Всем рекомендую, очень все круто. Нет слов........
Ответный отзыв