Сделать иконку в в черном стилеPNG, отрисовать дреды из стиля во влоденном файле. (Сделать иконку черно белую как на желтой картинке, снести верх головы зубчатый и сделать вместо него дреды как показана на фото. на дреды нанести на кончики при возможности украшения как на фото правой части)