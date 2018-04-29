Имеется логотип в Черном цвете, ему надо добавить золотой цвет и металлический отблеск как в приложенном файле примере, это фото реального металлического отлитого логотипа. Надо сделать что то подобное в фотошопе. Исходник в формате CDR тоже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо прикрепить крылья фотке
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