Редактировать картинки

Обработка фотографийЗакрыт38 заявок474 просмотра
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Нужно несколько картинок для статьи изменить. 

Пример 

Взять фотографию квартиры. и нанести на нее поля как в примере. Более конкретно при переписке

6 лет назад
maluken
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад