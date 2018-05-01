Ретушь 6 фотографий

Обработка фотографийЗакрыт37 заявок446 просмотров
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Ретушь 6 фотографий,  во всех фото должен быть сохранен логоип, на выходе

http://accessories.mypartnershop.ru/img/1018757092.jpg

Фото должны быть на белом и прозрачном фоне.

Размер всех фото должен быть одинаков.

6 лет назад
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
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