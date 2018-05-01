Образец - https://ikra-opt.ru/o-kompanii/ (Первое слайд) Необходимо не просто вырезать слои, а сделать так, что бы при движении между слоями не было разрывов. Все тоже самое как на образце. Слои из образца прилагаю вместе с редактируемм слайдом. 1.Небо заменить на ...