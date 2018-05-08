Сделать компановку фото для «Бессмертный полк»

$2
Обработка фотографийЗавершен2 заявки262 просмотра
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фотмат а3 (2 шт а4 одна под одной)

нужно 2*а4 распечатать друг под другом чтобы влезло на рамку а3

не все фото закачиваются, скину на почту

оплата $2 в рубрях

wmr, яд, киви в наличии

6 лет назад
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
Выбранный исполнитель
tatyya
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
6 лет назад
$2
1 день
Все сделано профессионально, спасибо!
надежный работодатель, спасибо