Нужен Фотошопер

Нужно несколько картинок для статьи изменить. Пример Взять фотографию квартиры. и нанести на нее поля как в примере. Более конкретно при переписке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищю фотошопера. Надо сделать справку один в один. Только проживающий в г. Брянске или области, так как нужна личная встреча, для передачи исходного документа. Нужно срочно!
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