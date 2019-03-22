Починить калькулятор расчёта цены на сайте.

HTML-версткаЗакрыт14 заявок260 просмотров
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Перестал работать калькулятор расчёта цены на сайте. Написан был на JS. 

Нужно разобраться и починить. 

Ссылку на сайт скину в сообщении ответившим.

5 лет назад
medved
49 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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