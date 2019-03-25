Адаптивная верстка

Есть страница, в нее вставлен iframe. На всех мобильных android все отображается правильно, ширина iframe соответствует ширине дисплея. На iphone также все хорошо. Но на iphone XS почему то блок с iframe выезжает вправо. Проверяли на двух разных XS проблема идентична. И в chrome и в safari эта проблема.

Необходимо найти причину и решить ее.

Скриншот проблемы:

http://i12.pixs.ru/storage/0/7/3/00205cbd09_5118468_31341073.jpg

Страница:

https://blackrabbit.md/zabronirovat-stolik/