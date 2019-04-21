Верстка + натяжка на движок

$130
HTML-версткаЗавершен28 заявок343 просмотра
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Требуется сверстать и натянуть на движок.

По движку жду предложений от вас. Требуется чтобы информация на сайте очень легко редактировалась через движок без привлечения программистов.

Всего до 10 страниц.

Естественно нужно залить на хостинг и решить все вопросы по поводу работы домена.

5 лет назад
kenzor2h
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mel_17_1
25 летАрмения
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
$80
8 дней
WMZ
Все сделано быстро и после заказа также было оказано сопровождение. Благодарю.
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