Верстка + натяжка на движок

несложные правки по верстке. Лендинг на ВП.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать и натянуть на движок.
По движку жду предложений от вас. Требуется чтобы информация на сайте очень легко редактировалась через движок без привлечения программистов.
Всего до 10 страниц.
Естественно нужно залить на хостинг и решить все вопросы по поводу работы домена.
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