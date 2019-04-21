Верстка + натяжка на движок

Требуется сверстать и натянуть на движок.

По движку жду предложений от вас. Требуется чтобы информация на сайте очень легко редактировалась через движок без привлечения программистов.

Всего до 10 страниц.

Естественно нужно залить на хостинг и решить все вопросы по поводу работы домена.