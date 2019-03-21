Изменить главную страницу сайта (сайт yii2)

$20
HTML-версткаЗакрыт7 заявок557 просмотров
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Добрый день, необходимо изменить дизайн главной страницы пример на рисунке. работа только через безопасную сделку....

5 лет назад
Andreev-i80
Илья 
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
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