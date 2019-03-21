CSS / HTML Немного подправить верстку

Будет очень похожий макет как у этого сайта - http://mitroshina.org/ Нужно заложить стоимость вёрстки в проект. Длинна около 5000px, необходимо сделать анимации как у этого сайта. И так же подключить систему оплаты, пока не точно но скорей всего будет ...