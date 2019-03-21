CSS / HTML Немного подправить верстку

ТЗ: Сверстать 2 макета главных страниц (bootstrap 3/4) Макеты по ссылке: https://yadi.sk/i/2e8LNorqduE4rg https://yadi.sk/i/taKo-ywDybUV-g Прошу указать по этой задаче: 1) стоимость 2) срок работы Хорошо, если можете качественно сделать эту работу за короткий срок и за умеренную плату.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Немного подправить верстку. Внизу под формой чата здесь http://allfacebook.com.ua/images/tmp/chat.txt скопируйте и вставьте ссылку. Есть форма отправки файла. Нужно заменить стандартный текст "Файл не выбран" на такой "или просто перетащите его в эту область"
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