Переверстать макет на бутстрап

Есть макет, сверстанный на движке webflow, нужно переверстать его на bootstrap. Как я себе представляю, этот макет пригодится только для того чтобы видеть как должна выглядеть страница - верстать придется все равно с нуля. Главная страница и 7 внутренних страниц. Сделать нужно оперативно - начинать работу сегодня.