ТЗ: Сверстать 2 макета главных страниц (bootstrap 3/4) Макеты по ссылке: https://yadi.sk/i/2e8LNorqduE4rg https://yadi.sk/i/taKo-ywDybUV-g Прошу указать по этой задаче: 1) стоимость 2) срок работы Хорошо, если можете качественно сделать эту работу за короткий срок и за умеренную плату.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
[Персонально для Евгения Андриканича]
Требуется адаптивная верстка лендинга. Из функционала: калькулятор, несколько каруселей, несколько всплывающих окон, счетчик времени до окончания действия акции.
Макеты в формате psd будут переданы исполнителю.
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