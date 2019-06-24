Верстка двух макетов PSD

Сам макет:[url=https://www.figma.com/file/UYbw0yENZSlXx7nyfOdaKT/Rilassanti-itog?node-id=0%3A1]https://www.figma.com/file/UYbw0yENZSlXx7nyfOdaKT/Rilassanti-itog?node-id=0:1[/url] Нужна именно верстка без логики. Но с анимацией скриптами итд. Если есть какие либо комментарии по макету говорите! Заинтересован в качественном результате. Жду ваших предложений.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ:
Сверстать 2 макета главных страниц (bootstrap 3/4)
Макеты по ссылке:
https://yadi.sk/i/2e8LNorqduE4rg
https://yadi.sk/i/taKo-ywDybUV-g
Прошу указать по этой задаче:
1) стоимость
2) срок работы
Хорошо, если можете качественно сделать эту работу за короткий срок и за умеренную плату.
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