Верстка двух макетов PSD

HTML-версткаЗавершен30 заявок549 просмотров
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ТЗ:

Сверстать 2 макета главных страниц (bootstrap 3/4)

Макеты по ссылке:

https://yadi.sk/i/2e8LNorqduE4rg

https://yadi.sk/i/taKo-ywDybUV-g

Прошу указать по этой задаче:

1) стоимость

2) срок работы

Хорошо, если можете качественно сделать эту работу за короткий срок и за умеренную плату.

4 года назад
lynx-studio
Максим 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
21 день назад
Выбранный исполнитель
alienshooter
Скрыпник 
35 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$30
5 дней
WMZ
Все отлично
Все отлично
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