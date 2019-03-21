Исправить ошибку на лендинге

1. Заходишь на сайт - все загрузилось

2. Закрываешь вкладку

3. Открываешь заново сайт и не грузятся фон в 1 блоке и последние два блока

Скриншот прилагаю

Сайт http://topbuildzabor.ru

В заявке напишите в чем причина и сколько будет стоить поправить. Сколько времени на это потребуется.