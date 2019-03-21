Исправить ошибку на лендинге

HTML-версткаЗавершен6 заявок227 просмотров
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1. Заходишь на сайт - все загрузилось

2. Закрываешь вкладку 

3. Открываешь заново сайт и не грузятся фон в 1 блоке и последние два блока

Скриншот прилагаю

Сайт http://topbuildzabor.ru

В заявке напишите в чем причина и сколько будет стоить поправить. Сколько времени на это потребуется.

5 лет назад
prof2007
Наталия 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$6
1 день
Прекрасно! Моментально нашел ошибку и восстановил работоспособность сайта. Рекомендую!
Все супер. Были приятно поработать! Понятная задача, никаких проблем с оплатой (сразу же после выполнения и проверки). Рекомендую к сотрудничеству!
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