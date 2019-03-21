Html Верстальщик со знанием php (yii1)

1. Заходишь на сайт - все загрузилось 2. Закрываешь вкладку 3. Открываешь заново сайт и не грузятся фон в 1 блоке и последние два блока Скриншот прилагаю Сайт http://topbuildzabor.ru В заявке напишите в чем причина и сколько будет стоить поправить. Сколько ...