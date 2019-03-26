Адаптивная вёрстка

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Здравствуйте!
Нужно сделать адаптивную вёрстку по PSD макету.
Изображение макета в прикреплённом файле.
Вёрстка должна быть кроссбраузерной и адаптироваться под все разрешения экранов.
В заявках обязательно указывайте стоимость.
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