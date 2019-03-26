Адаптивная вёрстка

HTML-версткаЗавершен56 заявок472 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно сделать адаптивную вёрстку по PSD макету.

Изображение макета в прикреплённом файле.

Вёрстка должна быть кроссбраузерной и адаптироваться под все разрешения экранов.

В заявках обязательно указывайте стоимость.

5 лет назад
spk_art
Ирина 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
webDevFromUzb
27 летУзбекистан
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Хасан отличный специалист! Сделал всё очень быстро и на высоком уровне. Рекомендую как хорошего специалиста и обязательно обращусь ещё! Спасибо за качественно выполненную работу!
С ним очень приятно! Всегда на связи и оплата вовремя. Жду от нее еще заказы.
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