Оптимизировать скорость сайта (Drupal)

Сайт: http://nikamed.com.ua

Что имеем: https://gtmetrix.com/reports/nikamed.com.ua/e5G68vFE

Что было сделано:

1. Перенесли на VPS

2. Сервер настроен, сайт грузится с нового сервера.

На новом сервере стоит последний софт, а именно:+ Nginx 1.14.2 вместо apache2+ PHP7.2-FPM + Opcache вместо mod_php5.4+ Mariadb 10.3 вместо Mysql 5.5+ Установлен модуль от гугла mod_pagespeedТакже, настроен drupal для оптимизации и модуль advagg.Также. модуль mod_pagespeed сТакже я установил и настроил модуль advagg на drupal.

После оптимизации ﻿ при включении сжатия в друпале - стили перезаписываются и слетают. Отключили оптимизацию css и всё вернулось на место, но индекс скорости упал, нужно фиксить стили.

Задача вывести все в зеленую зону.