Оптимизировать скорость сайта (Drupal)

HTML-версткаЗавершен6 заявок225 просмотров
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Сайт: http://nikamed.com.ua

Что имеем: https://gtmetrix.com/reports/nikamed.com.ua/e5G68vFE

Что было сделано: 

1. Перенесли на VPS

2. Сервер настроен, сайт грузится с нового сервера.

На новом сервере стоит последний софт, а именно:+ Nginx 1.14.2 вместо apache2+ PHP7.2-FPM + Opcache вместо mod_php5.4+ Mariadb 10.3 вместо Mysql 5.5+ Установлен модуль от гугла mod_pagespeedТакже, настроен drupal для оптимизации и модуль advagg.Также. модуль mod_pagespeed сТакже я установил и настроил модуль advagg на drupal.

После оптимизации ﻿ при включении сжатия в друпале - стили перезаписываются и слетают. Отключили оптимизацию css и всё вернулось на место, но индекс скорости упал, нужно фиксить стили. 

Задача вывести все в зеленую зону. 

Drupal
5 лет назад
stemroach
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
vabard
Вадим 
42 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$1
5 дней
Сайт выведен в зеленую зону. Отличная коммуникация, Вадим всегда на связи. Рекомендую как профессионала, и буду сотрудничать в дальнейшем.
Отличный заказчик, вежливый и адекватный, рекомендую! Чёткая постановка задачи, всегда на связи. На проекте остались другие задачи, надеюсь и дальше работать с ним.
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