Поправки по верстке, лендинг

ТЗ https://docs.google.com/document/d/11_KQVaEL72KE-aQE8Xep-9dDghZxIhaDv3BTbDu8Z6A/edit Требования к исполнителю: - покажите свое портфолио обязательно! - укажите сколько уже лет занимаетесь именно версткой - если обучались где нибудь в html academy и подобном, укажите, пойдет большим плюсом - это проект больше тестовый, если понравится верстка, заказы ...