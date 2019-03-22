Поправки по верстке, лендинг

$15
HTML-версткаЗакрыт5 заявок188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

несложные правки по верстке. Лендинг на ВП. 

5 лет назад
vaajnur2
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Оптимизировать скорость сайта (Drupal)

    Сайт: http://nikamed.com.ua Что имеем: https://gtmetrix.com/reports/nikamed.com.ua/e5G68vFE Что было сделано:  1. Перенесли на VPS 2. Сервер настроен, сайт грузится с нового сервера. На новом сервере стоит последний софт, а именно:+ Nginx 1.14.2 вместо apache2+ PHP7.2-FPM + Opcache вместо mod_php5.4+ Mariadb 10.3 вместо Mysql 5.5+ Установлен ...

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Верстка и посадка сайта на Wordpress из PSD макетов

    $76

    Здравствуйте. Нужна адаптивная верстка сайта с нуля из PSD макета и натяжка верстки на WP Woocomerce. Техническое задание и макеты тут: [url=https://cloud.mail.ru/public/51D4/Gr3H6a3xj]https://cloud.mail.ru/public/51D4/Gr3H6a3xj[/url] Сроки: 7 дней. Бюджет: 5000 руб. Обращаю Ваше внимание на то, что нужна вся работа целиком так как указано ...

    WordPress
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка макетов сайта из фигмы

    $100

    ТЗ  https://docs.google.com/document/d/11_KQVaEL72KE-aQE8Xep-9dDghZxIhaDv3BTbDu8Z6A/edit Требования к исполнителю:  - покажите свое портфолио обязательно!  - укажите сколько уже лет занимаетесь именно версткой  - если обучались где нибудь в html academy и подобном, укажите, пойдет большим плюсом  - это проект больше тестовый, если понравится верстка, заказы ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Адаптивная вёрстка HTML5

    Нужно сделать адаптивную вёрстку по PSD макету. С макетом можно ознакомиться по ссылке:  https://www.dropbox.com/sh/tw00eshxl2s35yg/AACx1mTfHUHK7fIDfL8Ju8Mza?dl=0 Вёрстка должна быть кроссбраузерной и адаптивной. В заявках обязательно указывайте стоимость.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • HTML разработчик

    Требуется сайт довести до ума.Был разработчик и сбежал. Залить на хостинг свой.сделать запрет на индекс.И приступать по этапам к работе. Предпочтение цене.

    HTML
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать выделение пунктов меню

    $1

    Когда лендинг прокручивается вниз, то соответствующие блокам пункты меню не выделяются синим цветом. Только "Главная" всегда выделено синим. Нужно это исправить   на norovit .ru/t/

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен Landing Page по инфобиз тематике курсов, обучения, семинаров

    $100

    Нужен аппетитный одностраничник по инфобиз тематике курсов, обучения, семинаров, заработка в сети, желательно проверенный в бою и с подтвержденной конверсией.  [b]ОБЯЗАТЕЛЬНО: [/b] [list][*]оригинальный дизайн по прототипу или что-то подобное прикрепленному прототипу[*]идеальная блочная верстка[*]чистый аккуратный код[*]адаптация под мобильные устройства[*]креативный ...

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка сайта. Pixel perfect

    Нужна верстка сайта  Требования к кандидату [b]+50 отзывов[/b] Кандидатуры новичков не рассматриваю. Сайт не сложный.  До 10 страниц.  Проверять буду в валидаторе верстки и стилей и google page insignt В заявке укажите несколько ваших проектов.

    Верстка сайта
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вёрстка сайта по этапам поступления макетов.

    Сейчас утверждается дизайн. Уже утверждена главная страница. 5 макетов под под grid breakpoints bootstrap 4. Необходимо верстать по мере поступления макетов.  Необходимо иметь возможность удобно переиспользовать код. Если умеете совмещать БЭМ и грид бутсрапа, то у ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    5 лет назад