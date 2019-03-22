Верстка макетов сайта из фигмы

ТЗ https://docs.google.com/document/d/11_KQVaEL72KE-aQE8Xep-9dDghZxIhaDv3BTbDu8Z6A/edit

Требования к исполнителю:

- покажите свое портфолио обязательно!

- укажите сколько уже лет занимаетесь именно версткой

- если обучались где нибудь в html academy и подобном, укажите, пойдет большим плюсом

- это проект больше тестовый, если понравится верстка, заказы будут еще точно, если нет желания работать в долгую, то заявку пожалуйста не оставляйте.

- вы должны адекватно относиться к правкам, не надо из за каждой мелочи на 5 минут кричать "об этом мы не договаривались", я сам верстаю и программирую, отлично понимаю сколько времени уходит на задачу.

- сроки важны!

- срок сдачи верстки 26-27 марта