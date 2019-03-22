Верстка макетов сайта из фигмы

$100
HTML-версткаЗакрыт15 заявок263 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ТЗ  https://docs.google.com/document/d/11_KQVaEL72KE-aQE8Xep-9dDghZxIhaDv3BTbDu8Z6A/edit

Требования к исполнителю: 

- покажите свое портфолио обязательно! 

- укажите сколько уже лет занимаетесь именно версткой 

- если обучались где нибудь в html academy и подобном, укажите, пойдет большим плюсом 

- это проект больше тестовый, если понравится верстка, заказы будут еще точно, если нет желания работать в долгую, то заявку пожалуйста не оставляйте. 

- вы должны адекватно относиться к правкам, не надо из за каждой мелочи на 5 минут кричать "об этом мы не договаривались", я сам верстаю и программирую, отлично понимаю сколько времени уходит на задачу. 

- сроки важны! 

-  срок сдачи верстки 26-27 марта 

5 лет назад
OldSkorpin
Илья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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