Здравствуйте. Мы бы хотели сменить логотип нашего сайта. Сайт представляет собой сервис, на котором люди задают вопросы на любые темы за деньги, а другие люди им отвечают. Хотелось бы, чтобы логотип был простой, без мелких деталей, чтобы ...
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И мне и клиенту нравится идея с рукой в жесте ОКЕЙ вместо последней буквы "О". Но исполнение выглядит дёшево, по-детски, лажово. А нужен логотип серьёзного взрослого Эвент-агентства (проведение свадеб, корпоративных мероприятий, праздников).
Короче, нужен ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ лого, состоящий из названия агентства "Super Good" (основная текстовая айдентичность), слова "event" (дополнительная надпись в лого, второстепенная, несущая признак отраслевой принадлежности, не должна привлекать много внимания - более мелким шрифтом) и ПАЛЬЦЕВ, которые свёрнуты в американский жест "o'key" вместо буквы "o" перед буквой "d" в слове "good".
Вот эти ПАЛЬЦЫ , а может быть и пальцы в совокупности с названием "Super Good", должны быть отрисованы каким-то особенным, приметным, запоминающимся, УНИКАЛЬНЫМ образом. Собсственно в таком виде , каком ЛОГОТИП из рук профессионала отличается от КОЛЛАЖА готовыми элементами в паинте из рук школьника 5 класса.
НЕ ПОВТОРЯЙТЕ то, что уже есть. Не берите из исходных файлов ничего. Ни форму ни цвета. Исполните указанную идею профессиональной рукой. Клиент при взгляде на это лого должен подумать "О, это агентство праздника, ага. Эти ребята весьма позитивны, креативны, уверены в своей крутизне и они реально делают ОКЕЙ-ные праздники!"
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