ТЗ для иллюстратора Описание проекта: Векторные иллюстрации создаются для сайта. Суть сайта в том, что пользователь как бы поднимается на вершину горы. На пути к вершине его будут ждать ...
Есть "Алфавит" картинка, нужно набросать векторы по буквам
Есть "Алфавит" картинка, нужно набросать векторы по буквам, на выходе файл .eps
Для любого хорошего иллюстратора работы на 10мин, с "космическими" ценами прошу не беспокоить
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