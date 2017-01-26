Есть "Алфавит" картинка, нужно набросать векторы по буквам

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Завершен8 заявок223 просмотра

Есть "Алфавит" картинка, нужно набросать векторы по  буквам, на выходе файл .eps 

Для любого хорошего иллюстратора работы на 10мин, с "космическими" ценами прошу не беспокоить 

8 лет назад
VTatarskiy
Валерий 
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Photoedition
Илья 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Очень внимательный и ответственный исполнитель, все выполнено согласно ТЗ и очень быстро + были внесены неоднократные правки. Советую всем
Все прошло быстро и гладко!

Заявки фрилансеров

Photoedition
Илья 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад