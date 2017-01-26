Нарисовать картинку с фотографии, в векторе.

Есть фото, с него нужно нарисовать картинку на которой будут только контуры этого фото на белом фоне. В векторе.

Деталей не много:

Маяк с домиком, островок земли на котором они стоят и минимально отобразить воду слева, лучи света исходящие от маяка и немного звезд на фоне.

Точь в точь рисовать не нужно, есть немного места для фантазии, но все же рисовать основываясь на фото.