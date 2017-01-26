Нарисовать картинку с фотографии, в векторе.

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Завершен7 заявок291 просмотр

Есть фото, с него нужно нарисовать картинку на которой будут только контуры этого фото на белом фоне. В векторе.

Деталей не много: 

Маяк с домиком, островок земли на котором они стоят и минимально отобразить воду слева, лучи света исходящие от маяка и немного звезд на фоне.

Точь в точь рисовать не нужно, есть немного места для фантазии, но все же рисовать основываясь на фото.

8 лет назад
redone3
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
Была
5 дней назад
8 лет назад
$10
1 день
Все отлично! Рекомендую Елену как хорошего специалиста в своей сфере:)
Все отлично: хорошо поставленная задача, моментальная оплата

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pani-olenka
Олена 
52 года
13 лет в сервисе
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