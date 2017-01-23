Отрисовать логотип в векторе

$5
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Закрыт59 заявок504 просмотра

Здравствуйте, нужно нарисовать логотип, фото прилагается, рисовали ручкой на бумаге.

8 лет назад
po4ta_dela
Виталий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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