Требуется художник для оформления книги для малышей, героями которого являются двое детей 3-4 лет, мальчик Тото (Антон) и девочка Тата (Ната), которые знакомят малышей с буквами и словами. Подробнее со стилистикой рисунков можно ознакомится на ...
Переделать банер
Нарисовать новый или переделать существующий рисунок(portrets.png). Изображения девушек в одном стиле. Масштаб изображения менять нельзя.Примерно должно получиться следующее в файлах (2)(3)(4)
Заявки фрилансеров
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