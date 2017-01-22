Создание картинок для инстаграмм

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт25 заявок384 просмотра

Ищем иллюстратора для подготовки картинок для инстаграмм. Тематика – юридические услуги. 

Необходимы простые картинки в едином стиле с текстом. Тему для картинки даем предварительно. Примерный объем – 2-3 картинки в неделю. Указывайте стоимость за 1 картинку и сроки выполнения.

8 лет назад
NRita
43 года
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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