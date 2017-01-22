Создание картинок для инстаграмм

Требуется художник для оформления книги для малышей, героями которого являются двое детей 3-4 лет, мальчик Тото (Антон) и девочка Тата (Ната), которые знакомят малышей с буквами и словами. Подробнее со стилистикой рисунков можно ознакомится на ...