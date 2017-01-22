Иллюстрация для шапки сайта

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Закрыт18 заявок310 просмотров

Доброго времени суток!

Требуется создать рисунок для шапки сайта.

Цвета: вот для этого дизайна

В прикрепленных файлах цветовая палитра и примерный ориентир для рисунка.

Тема: остров в космосе.  

Детали:

  • остров парит в космосе
  • фон есть в дизайне по ссылке выше (фиолетовый с полупрозрачными звёздами)
  • это именно остров, а не просто площадка (форма условно треугольная, как на прикрепленной картинке)
  • на острове футуристичное изображение части города (небоскребы, здания современных форм, не жилые, посадочная площадка для космических кораблей)
  • вокруг острова космические корабли (примерно "Светлячок"), вокруг -- это вместо облаков на примере
Стилистика: близко к графике игры No man's sky и https://atom.io/
8 лет назад
Robessar
Даниил 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров