Требуется художник для оформления книги для малышей, героями которого являются двое детей 3-4 лет, мальчик Тото (Антон) и девочка Тата (Ната), которые знакомят малышей с буквами и словами. Подробнее со стилистикой рисунков можно ознакомится на ...
Иллюстрация для шапки сайта
Доброго времени суток!
Требуется создать рисунок для шапки сайта.
Цвета: вот для этого дизайна
В прикрепленных файлах цветовая палитра и примерный ориентир для рисунка.
Тема: остров в космосе.
Детали:
- остров парит в космосе
- фон есть в дизайне по ссылке выше (фиолетовый с полупрозрачными звёздами)
- это именно остров, а не просто площадка (форма условно треугольная, как на прикрепленной картинке)
- на острове футуристичное изображение части города (небоскребы, здания современных форм, не жилые, посадочная площадка для космических кораблей)
- вокруг острова космические корабли (примерно "Светлячок"), вокруг -- это вместо облаков на примере
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