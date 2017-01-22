Создание обложки к буклету

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок191 просмотр

По эскизу сделать макет обложки к буклету на тему автомобильных красок. Срок реализации - 1-2 дня, бюджет - до 600 руб

8 лет назад
ProDip_Russia
Александра 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров