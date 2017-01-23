Новое векторное изображение на основе существующего изображения в формате .png То есть создать копию.
Создание Презентации в PPT для видео-курса.
Здравствуйте. Необходимо создать серию слайдов с инфографикой, текстом, картинками, персонажами... в кол-ве 113 шт. для обучающего видео-курса. Тема - бизнес на продаже автозапчастей. Примера, что хочется увидеть, нет. Жду Ваших предложений.
Срок 7-10 дней, цена 0,5$/слайд.
Заявки фрилансеров
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