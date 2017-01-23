Рисунок героев РНС

Татьяна, здравствуйте!.Можете ли Вы мне помочь?

Я шью развивающие книги и игрушки их фетра https://vk.com/id324089506

Раньше это были работы по чужим покупным выкройкам. Сейчас я хочу выпускать игрушки сама. У меня есть идеи и словесное описание.

Но напрочь отсутствует умение рисовать,)

Мой заказ такой:

Герои Русских народных сказок.

- Василиса Прекрасная,

- Иван Царевич,

- Жар-птица,

- Царевна Лягушка,

- Богатырь.

Это будут пальчиковые игрушки. Рисунок должен быть размером 11см х 6см.Затем я буду переводить рисунок в электронный вид, а так же раскладывать его по частям . То есть создавать выкройку. Для удобного перевода на фетр каждой детали.Если Вы возмётесь, сколько это будет стоить? Нужно, чтоб при минимуме деталей и усилий, получился узнаваемый яркий образ.То есть изображение должно быть простым, ярким и понятным, удобным для дальнейшего шитья.

Прикреплю свою самодеятельность. Василиса в принципе удалась. Только лицо не вышло. Но это моя проблема,) Его нитками вышиваю, тут никто не поможет,))

Но смысл виден:

- жёлтый кокошник,

- подложка красная

- чёлка

- голова

- коса

- бантик

- рубашка

- сарафан

- накладки декор на сарафан

- ручки.

И мои попытки по Ивану. Симметрия и прочее как видите,))