Здравствуйте, нужно нарисовать логотип, фото прилагается, рисовали ручкой на бумаге.
Рисунок героев РНС
Татьяна, здравствуйте!.Можете ли Вы мне помочь?
Я шью развивающие книги и игрушки их фетра https://vk.com/id324089506
Раньше это были работы по чужим покупным выкройкам. Сейчас я хочу выпускать игрушки сама. У меня есть идеи и словесное описание.
Но напрочь отсутствует умение рисовать,)
Мой заказ такой:
Герои Русских народных сказок.
- Василиса Прекрасная,
- Иван Царевич,
- Жар-птица,
- Царевна Лягушка,
- Богатырь.
Это будут пальчиковые игрушки. Рисунок должен быть размером 11см х 6см.Затем я буду переводить рисунок в электронный вид, а так же раскладывать его по частям . То есть создавать выкройку. Для удобного перевода на фетр каждой детали.Если Вы возмётесь, сколько это будет стоить? Нужно, чтоб при минимуме деталей и усилий, получился узнаваемый яркий образ.То есть изображение должно быть простым, ярким и понятным, удобным для дальнейшего шитья.
Прикреплю свою самодеятельность. Василиса в принципе удалась. Только лицо не вышло. Но это моя проблема,) Его нитками вышиваю, тут никто не поможет,))
Но смысл виден:
- жёлтый кокошник,
- подложка красная
- чёлка
- голова
- коса
- бантик
- рубашка
- сарафан
- накладки декор на сарафан
- ручки.
И мои попытки по Ивану. Симметрия и прочее как видите,))
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