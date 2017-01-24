Нужны 3 изображения в простом мультяшном стиле, разрешение 1200х628. Делаются на рекламу в Фейсбук, должны быть выполнены максимально "магнитно", но просто. Пример во вложении. Вектор не обязательно, можно хоть от руки, ...
Нужны векторные иллюстрации для сайта. Большой проект.
ТЗ для иллюстратора
Описание проекта:
Векторные иллюстрации создаются для сайта. Суть сайта в том, что пользователь как бы поднимается на вершину горы. На пути к вершине его будут ждать разные активные объекты - назовем их “точки взаимодействия”. При нажатии, такой объект активизируется и превращается в анимацию, которая раскрывает определенный сюжет.
Перед иллюстраторами стоит ряд задач:
1. В первую очередь отрисовать гору и фон. Эна основа всего сайта. Пользователь начинает свое путешествие у подножья, заканчивает на вершине. Эта гора очень высокая. То есть она будет занимать примерно шесть экранов в высоту.
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Гора - Еверест, там снег и скалы + деревья, тропинки, дороги, пещеры, животные, птицы и т.д. Весь список объектов будет сообщен выбранному иллюстратору.
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Фон - отдаленные земли, далекие скалы, небо, облака. Важно достичь динамики, напомню пользователя ждет шестиэкранное путешествие. Возможно для динамики добавим изменение времени суток. На фоне периодически могут появляться различные объекты - птицы, облака, падающие звезды.
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Некоторые объекты будут статичны, другие - анимированы. Соответственно, для них нужно будет проработать несколько положений и ракурсов. Разберем на примере объекта “Птица”. Вот три ее положения: сидит на дереве, взлетает, летит и машет крыльями.
2. Воздушный шар (не надувной, а тот что для путешествий). Он будет подниматься на вершину вместе с пользователем снизу и до вершины. Шар - главный действующий образ, поэтому он выведен в специальный пункт в этом списке, но по сути относится к третьей группе объектов.
3. Третья группа - активные объекты, располагающиеся на горе и превращающиеся в сюжетную анимацию. Примерное количество таких объектов - 10 штук на весь сайт.
Пример такого объекта:
Двухэтажный минималистичный пентхаус в ультрасовременном стиле. Встроен в скалу. Из пентхауса под землю уходит шахта лифта. Поблескивают окна, шевелятся деревья.
Старт активной анимации
Резко открывается два окна и крыша пентхауса. Через секунду из пентхауса вылетают трое людей. Один на дельтаплане, второй на лыжах, третий в свободном падении. Дельтаплан спускается вниз и уходит за экран, лыжник спускается по горе за экран, третий раскрывает парашют и медленно уходит за экран. Через секунду снизу в пентхаус поднимается лифт в котором стоят все трое. В пентхаусе, закрываются окна и крыша
Все по кругу.
Из этого сюжета следует, что необходимо отрисовать: пентхаус с бассейном и шахтой лифта, деревья, трех людей - парашютиста, дельтапланериста и лыжника, лифт. Для большинства объектов предусмотреть разные положения: открытые окна, летящий дельтаплан, раскрывающийся парашют и трое людей, стоящих в лифте.
Еще один пример такого объекта:
Стеклянный панорамный офис с прозрачными стеклами, в окнах силуэты работников и работниц службы поддержки. Вывеска «Саппорт 24/7». Кипит работа. Иногда открываются окна и кто-то курит, кто-то говорит по телефону. На крыше установлен огромный памятник-бюст работника службы поддержки с наушниками-микрофоном, демонстрирующий фундаментальность этого здания. На плече у памятника сидят птицы.
Старт
Открывается люк на крыше, высовывается один из операторов, орет на птиц, птицы улетают с памятника. Люк закрывается. Птицы возвращаются.
Все по кругу
Примечение: при создании иллюстрации горы (Пункт 1) важно учитывать, что на ней будет располагаться объекты из пункта 3
Объем работы:
- большая детализированная иллюстрация горы + фон за этой горой
- детализированные объекты на горе (+/- как в примерах). Количество 8 - 10
- мелкие объекты на горе и на фоне. Количество до 10
+ напомню, для некоторых объектов нужны будут несколько состояний-ракурсов
Оплата:
от каждого иллюстратора, желающего принять участие в этом проекте хотелось бы услышать сумму оплаты его услуг. Эта цифра сопоставится с работами в портфолио. Если эти два показателя соответствуют друг другу, иллюстратору будет предложено тестовое задание.
Тестовое задание
- нарисовать первый экран - то есть подножие горы с рядом объектов. Это тестовое задание покажет, соответствует ли видение художника стилистике проекта. Если вы рисуете то, что нужно, мы оговариваем все детали, обозначаем сроки выполнения всего проекта и вы получаете предоплату.
Ссылка на тестовое - https://docs.google.com/document/d/1IKBd-YACUSM-t8qE6iFORyQdfSBLhxkpJkhkrQzc3o0/edit
Сроки - очевидно, что проект не на один вечер. Поэтому мы веделяем максимальные временные ресурсы на этот проект, того же ждем и от художника.
Стиль сайта
Сайт о котором идет речь будет выступать посредником между двумя видами интернет-бизнеса. Сайты конкурентов выглядят довольно шаблонно и не выделяются. А ниша такова, что все предоставляют одни и те же услуги. Поэтому была создана концепция основанная на wow-эффекте, для визуализации которого мы ищем мощного иллюстратора. Попадая на сайт, клиент должен быть приятно впечатлен - это основная цель. Стиль рисунка не имеет значения, если он решает наши задачи.
Помимо готового сюжета и списка объектов для отрисовки, иллюстратору будет четко обозначена задача, которую должен решать каждый активный объект и каждый экран. Это значит, что у художника будет пространство для творчества и реализации своих собственных идей. С иллюстратором будет взаимодействовать креативный директор и арт-директор, которые постоянно на связи и будут оказывать всяческое содействие.
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