Перевод фото в картинку

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Завершен4 заявки369 просмотров

Перевод упражнений в рисованный вид (20 рублей за 2 положения тела). Всего 800 упражнений 

8 лет назад
koshey999
Владимир 
73 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад
$180
30 дней
Рекомендую!
Интереснейший проект и отличный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад