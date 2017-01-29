Отрисовать рисунки в ч/б

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Завершен8 заявок304 просмотра

Отрисовать рисунки по ТЗ. Требование - ч/б, 300 dpi или вектор. Размер - макс 11 см по ширине (= ширина полосы набора книги).

Вопросы, предложения по срокам и стоимости пишите, пожалуйста, в ЛС или по почте 

8 лет назад
Bant
46 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

marica2
Марина 
44 года
13 лет в сервисе
Была
21 день назад
8 лет назад
$1
1 день
Редкий случай, когда художник сразу идеально понял задачу и выполнил ее в короткие сроки. Качество работы на высоком уровне.
Первый заказчик, с которым было невероятно легко работать! Четкое ТЗ, быстрая оплата, всегда на связи. Рада буду сотрудничеству в будущем . Очень рекомендую!!

Заявки фрилансеров

marica2
Марина 
44 года
13 лет в сервисе
Была
21 день назад
8 лет назад