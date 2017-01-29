Есть фото, с него нужно нарисовать картинку на которой будут только контуры этого фото на белом фоне. В векторе. Деталей не много: Маяк с домиком, островок земли на котором они стоят и минимально ...
Отрисовать рисунки в ч/б
Отрисовать рисунки по ТЗ. Требование - ч/б, 300 dpi или вектор. Размер - макс 11 см по ширине (= ширина полосы набора книги).
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