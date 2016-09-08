Веб - дизайнер на все руки!
Здравствуйте! Меня зовут Иван!
Я специалист в области веб дизайна и с удовольствием, а главное - с любовью, подхожу к своему предназначению и к выполнению работы! Ваш заказ (проект) мной будет сделан качественно, с учётом современных трендов и с креативно с эксклюзивной ноткой.
Ваш ПРОЕКТ:
- Будет «ручной работой» без применения шаблонных решений;
- Будет эксклюзивным, современным и креативным;
- Будет с полным ЮЗАБИЛИТИ и с отточенной логикой интерфейса;
- Будет наполнен лучшими решениями (вдохновение и тенденции я черпаю от лучших мастеров направления веб дизайна).
- Особые решения даже самой типовой задачи;
- Пошаговое согласование с Вами каждого этапа разработки (работа на правильный результат);
- Всё в срок и это ГЛАВНЫЙ принцип;
- Адекватная, обсуждаемая цена;
- Всегда на связи.
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Отзывы заказчиков
$20
9 баллов
9 лет назад
Работа сделана в срок.
Ответный отзыв
Заказчик знает чего хочет)