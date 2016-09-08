Krolleek

Иван Krolleek

 
41 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Веб - дизайнер на все руки!

Здравствуйте! Меня зовут Иван!

 

Я специалист в области веб дизайна и с удовольствием, а главное - с любовью, подхожу к своему предназначению и к выполнению работы! Ваш заказ (проект) мной будет сделан качественно, с учётом современных трендов и с креативно с эксклюзивной ноткой.

Ваш ПРОЕКТ:

  • Будет «ручной работой» без применения шаблонных решений;
  • Будет эксклюзивным, современным и креативным;
  • Будет с полным ЮЗАБИЛИТИ и с отточенной логикой интерфейса;
  • Будет наполнен лучшими решениями (вдохновение и тенденции я черпаю от лучших мастеров направления веб дизайна).
Основные принципы моей работы:

  • Особые решения даже самой типовой задачи;
  • Пошаговое согласование с Вами каждого этапа разработки (работа на правильный результат);
  • Всё в срок и это ГЛАВНЫЙ принцип;
  • Адекватная, обсуждаемая цена;
  • Всегда на связи.
С Уважением, Иван!

Отзывы заказчиков

kl-rais
Райс 
42 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
9 баллов
9 лет назад
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Работа сделана в срок.
Заказчик знает чего хочет)
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