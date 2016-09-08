Веб - дизайнер на все руки!

Здравствуйте! Меня зовут Иван!

Я специалист в области веб дизайна и с удовольствием, а главное - с любовью, подхожу к своему предназначению и к выполнению работы! Ваш заказ (проект) мной будет сделан качественно, с учётом современных трендов и с креативно с эксклюзивной ноткой.

Ваш ПРОЕКТ:

Будет «ручной работой» без применения шаблонных решений;

Будет эксклюзивным, современным и креативным;

Будет с полным ЮЗАБИЛИТИ и с отточенной логикой интерфейса;

Будет наполнен лучшими решениями (вдохновение и тенденции я черпаю от лучших мастеров направления веб дизайна).

Особые решения даже самой типовой задачи;

Пошаговое согласование с Вами каждого этапа разработки (работа на правильный результат);

Всё в срок и это ГЛАВНЫЙ принцип;

Адекватная, обсуждаемая цена;

Всегда на связи.

С Уважением, Иван!