Иконки для сайта

Нужно 7 иконок, обработка логотипа и изменение его цвета. Примеры что хотелось бы во вложении. В личку скину где это будет размещаться. [u]ПРОШУ СРАЗУ ПИСАТЬ С ЦЕНОЙ И СРОК![/u]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Нужны иконки (10 шт) для категорий каталога
Подробнее тут https://yadi.sk/i/fggfNSVEvcCRU
Срок к 26,09
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