Нарисовать иконки в приложение продажи билетов (кино, театр, футбол)

Иконки и Пиксель-артЗакрыт9 заявок262 просмотра
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В едином стиле нарисовать:

1. Иконку для приложения

2. Значки для размещения на кнопках приложения

Приложение под windows

Называется SaleTicket - автоматизация продажи билетов в кино, театр, цирк, футбол, каток, дельфинарий и т.п.

По значкам:

Приложил в аттач примеры кнопок из стандартного набора.

Размер 32х16 (активная и неактивная кнопка), левый нижний пиксель отвечает за прозрачность фона.

Также, понадобятся более крупные значки 64х32

Фон также можно увидеть в аттаче.

- Продажа билетов

- Продажа билетов без мест

- Возврат билетов

- Обмен билетов

- Бронирование билетов

- Отмена брони

- Выкуп брони

- Поиск забронированных билетов

- Обмен электронного билета

- Поиск клиента

- Выбор сеанса на который будет продажа

- Оплата наличными

- Оплата картой

- Оплата безналичным перечислением 

- Оплата с депозита

- Отмена выбранных мест 

- Сканировать клиентскую карту

- Ввод промокода 

- Скидка сеанса

- Скидка клиента

- Отмена

- Выгрузить данные

- Отчет

 

7 лет назад
FOG
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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