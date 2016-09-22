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Нарисовать иконки в приложение продажи билетов (кино, театр, футбол)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В едином стиле нарисовать:
1. Иконку для приложения
2. Значки для размещения на кнопках приложения
Приложение под windows
Называется SaleTicket - автоматизация продажи билетов в кино, театр, цирк, футбол, каток, дельфинарий и т.п.
По значкам:
Приложил в аттач примеры кнопок из стандартного набора.
Размер 32х16 (активная и неактивная кнопка), левый нижний пиксель отвечает за прозрачность фона.
Также, понадобятся более крупные значки 64х32
Фон также можно увидеть в аттаче.
- Продажа билетов
- Продажа билетов без мест
- Возврат билетов
- Обмен билетов
- Бронирование билетов
- Отмена брони
- Выкуп брони
- Поиск забронированных билетов
- Обмен электронного билета
- Поиск клиента
- Выбор сеанса на который будет продажа
- Оплата наличными
- Оплата картой
- Оплата безналичным перечислением
- Оплата с депозита
- Отмена выбранных мест
- Сканировать клиентскую карту
- Ввод промокода
- Скидка сеанса
- Скидка клиента
- Отмена
- Выгрузить данные
- Отчет
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