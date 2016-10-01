Иконки для сайта

Нужны иконки (в черно-желтом исполнении, размер 49*45) к тезисам: строим зимой и летом; готовые проекты и индивидуальные; опыт работы более 20 лет и т.д. Всего 8 шт.

Еще нужны другие 4 иконки 163*115 (каталог домов; прайс на бани; калькулятор; прайс на бревно). Серые и в желтом цвете они же.

Все примеры текущих ненужных иконок есть. Стиль строгий на сайт-визитку.

Оплата по факту, напишите стоимость подробнее: в целом и по отдельности, спасибо.