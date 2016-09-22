Создание аватарки и водяного знака для группы

Необходимо нарисовать иконки для блока "Вы можете ознакомиться с перечнем предоставляемых нами услуг" на странице [url=http://mcs-service.ru/remont-noutbukov/]http://mcs-service.ru/remont-noutbukov/.[/url] Нарисовать нужно для тех услуг, у которых нет иконок. Иконки должны быть в том же стиле, что и существующие. Соответственно их ...