Доработка дизайна англоязычного магазина на Wordpress и WooCommerce

Имеется новый, небольшой сайт ювелирного магазина со свежей установкой WP и WooCommerce так-же был приобретен коммерческий темплейт и настроен в той мере в которой позволяют мои возможности и в принципе, то что получилось вполне устраивает в плане концепции дизайна но сайт выглядит незаконченым. Общее количество основных страниц, (без категорий и продуктов, так как они динамические) около 8-10.

От вас потребуются ценные рекомендации, профессиональный взгляд на то что получилось, внесение необходимых изменений, дизайн логотипа по стилю подходящего под все остальное. В общем окончательная доделка.

При подаче заявки пришлите несколько ссылок на ваши работы по проектам с WooCommerce

Оплата: $150 предоплата 50% сразу, остальное по факту

сроки до 2х недель