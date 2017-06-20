Имеется дизайн лендинга. Общий стиль и структура меня устраивает, но некоторые блоки оформлены плохо. Макет для предпросмотра: symu.co/sajxrm.sl Макет PSD для работы: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B28u7ExzsfLtbjdvT0V6LW9TOTAНеобходимо привести в порядок типографику, высоту блоков, интервалы, исправить ошибки по стилю, а также доработать ...
Доработка дизайна англоязычного магазина на Wordpress и WooCommerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется новый, небольшой сайт ювелирного магазина со свежей установкой WP и WooCommerce так-же был приобретен коммерческий темплейт и настроен в той мере в которой позволяют мои возможности и в принципе, то что получилось вполне устраивает в плане концепции дизайна но сайт выглядит незаконченым. Общее количество основных страниц, (без категорий и продуктов, так как они динамические) около 8-10.
От вас потребуются ценные рекомендации, профессиональный взгляд на то что получилось, внесение необходимых изменений, дизайн логотипа по стилю подходящего под все остальное. В общем окончательная доделка.
При подаче заявки пришлите несколько ссылок на ваши работы по проектам с WooCommerce
Оплата: $150 предоплата 50% сразу, остальное по факту
сроки до 2х недель
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $150
Необходимо разработать дизайн сайта для компании по продаже бетона и асфальта. Примеры понравившихся сайтов: http://www.heidelbergcement.ru/ https://www.liebherr.com/ru/ http://www.fabrika-gotika.ru Основной упор делают на качество своей продукции. Важно подобрать хорошие шрифты. Возможно нужно будет показать несколько вариантов шрифтов к сайту. Многие изображения хотят видеть чернобелыми ...Завершен6 лет назад
Добавить меню в шапку, основной и адаптив.Завершен7 лет назад
Есть прототип. Нарисовали дизайн, но есть недочеты. Ссылку на макеты и правки скину в ЛС. Важно доработать первую страницу в течение 1-2 дней. Второй можно чуть позже.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разработать дизайна сайта по недвижимости. Персональный проект для Василия.Завершен6 лет назад
Прототип готов Контент тоже готов Нужно сделать дизайнЗавершен6 лет назад
Прототип готов. Контент есть. Нужно создать уникальных дизайн для обучающего центраДизайн сайтовнет заявокЗакрыт7 лет назад
нужен дизайнер для создания дизайна сайта ресторана премиум класса. уровень дизайна высокий, креативность, ответственность, разумная ценаДизайн сайтов43 заявкиЗакрыт6 лет назад
нужен дизайн страниц для сайта по доставке едыДизайн сайтов44 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем, привет! Есть полноценный HTML шаблон сайта (сделан на jQuery UI и имеет отличную верстку, включая адаптивную), нужна установка на двигатель InstantCMS или DLE. Буду рад адекватному сотрудничеству со специалистом по этому вопросу!Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт7 лет назад