Дизайн лендинг-сайта (5 шаблонов)

Нужно создать одностраничник на тему: "установка систем очистки воды". Подробности в личном сообщении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: castingsoft.ru – интернет-сервис для автоматизации проведения кастингов и просмотров для творческих проектов
Работаем с оплатой по факту (возможен сейф).
Задача – разработать 5 дизайн-шаблонов:
1 Разработать дизайн главной (десктоп 1926)
2 Разработать дизайн 4 внутренних (десктоп 1926) [Страницы Возможности, Автоматизация процесса кастинга, Ведение базы актеров, Удобное формирование презентации по каждому проекту]
3 Разработать дизайн мобильных версий данных 5 страниц (разрешения 1200, 800, 480, 320)
На что должно быть похоже по концепции дизайна: castingcrane.com и bitrix24.ru
ТЗ – по ссылке: docs.google.com/document/...
Описание и контент главной страницы – по ссылке: docs.google.com/document/...
Доступы предоставлю по запросу
Какие сайты нравятся
Дизайн www.castingcrane.com/
Просто сайты которые нравятся (другие темы):
www.bitrix24.ru/ – нравится (легкий и воздушный, логика и струкура)
www.hse.ru/ – шрифты, все просто
mnogokarat.ru/ – отличный контрастный простой стиль, хорошая конверсия, отличная работа с акцентами и шрифтами, фотографии в правильных пропорциях и яркие
fundayshop.com/ – отличный простой стиль
www.dochkisinochki.ru/ – шрифты
Работаем с оплатой по факту (возможен сейф).
Бюджет – 10000 рублей.
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