Дизайн лендинг-сайта (5 шаблонов)

$170
Дизайн сайтовЗакрыт11 заявок210 просмотров
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Сайт: castingsoft.ru – интернет-сервис для автоматизации проведения кастингов и просмотров для творческих проектов 

Работаем с оплатой по факту (возможен сейф). 

Задача – разработать 5 дизайн-шаблонов: 

1 Разработать дизайн главной (десктоп 1926) 

2 Разработать дизайн 4 внутренних (десктоп 1926) [Страницы Возможности, Автоматизация процесса кастинга, Ведение базы актеров, Удобное формирование презентации по каждому проекту] 

3 Разработать дизайн мобильных версий данных 5 страниц (разрешения 1200, 800, 480, 320) 

На что должно быть похоже по концепции дизайна: castingcrane.com и bitrix24.ru 

ТЗ – по ссылке: docs.google.com/document/... 

Описание и контент главной страницы – по ссылке: docs.google.com/document/...  

Доступы предоставлю по запросу 

Какие сайты нравятся 

Дизайн www.castingcrane.com/ 

Просто сайты которые нравятся (другие темы): 

livetex.ru/ 

www.bitrix24.ru/ – нравится (легкий и воздушный, логика и струкура) 

www.hse.ru/ – шрифты, все просто 

mnogokarat.ru/ – отличный контрастный простой стиль, хорошая конверсия, отличная работа с акцентами и шрифтами, фотографии в правильных пропорциях и яркие 

fundayshop.com/ – отличный простой стиль 

www.dochkisinochki.ru/  – шрифты 

eski.mobi/technology/?utm... 

Zarplata.ru  

www.blueapron.com/  

Работаем с оплатой по факту (возможен сейф). 

Бюджет – 10000 рублей. 

7 лет назад
a456
44 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 отзывов