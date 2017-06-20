Дизайн лендинг-сайта (5 шаблонов)

Сайт: castingsoft.ru – интернет-сервис для автоматизации проведения кастингов и просмотров для творческих проектов

Работаем с оплатой по факту (возможен сейф).

Задача – разработать 5 дизайн-шаблонов:

1 Разработать дизайн главной (десктоп 1926)

2 Разработать дизайн 4 внутренних (десктоп 1926) [Страницы Возможности, Автоматизация процесса кастинга, Ведение базы актеров, Удобное формирование презентации по каждому проекту]

3 Разработать дизайн мобильных версий данных 5 страниц (разрешения 1200, 800, 480, 320)

На что должно быть похоже по концепции дизайна: castingcrane.com и bitrix24.ru

ТЗ – по ссылке: docs.google.com/document/...

Описание и контент главной страницы – по ссылке: docs.google.com/document/...

Доступы предоставлю по запросу

Какие сайты нравятся

Дизайн www.castingcrane.com/

Просто сайты которые нравятся (другие темы):

livetex.ru/

www.bitrix24.ru/ – нравится (легкий и воздушный, логика и струкура)

www.hse.ru/ – шрифты, все просто

mnogokarat.ru/ – отличный контрастный простой стиль, хорошая конверсия, отличная работа с акцентами и шрифтами, фотографии в правильных пропорциях и яркие

fundayshop.com/ – отличный простой стиль

www.dochkisinochki.ru/ – шрифты

eski.mobi/technology/?utm...

Zarplata.ru

www.blueapron.com/

Работаем с оплатой по факту (возможен сейф).

Бюджет – 10000 рублей.